Джокович и Рууд досрочно вышли в полуфинал Итогового турнира, Надаль не выйдет из группы

Серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рудд стали первыми полуфиналистами Итогового турнира АТР.

Рууд вчера одержал свою вторую победу и идет со стопроцентным показателем в "Зеленой группе". Легендарный испанец Рафаэль Надаль уж точно не сможет подняться выше третьего места, поэтому вынужден будет зачехлить свою ракетку после поединка третьего тура группового этапа.

В "Красной группе" также уже известен один участник плей-офф - серб Новак Джокович также имеет в своем активе две победы в двух встречах. Три других спортсмена еще имеют теоретические шансы на продолжение борьбы: грек Стефанос Циципас, а также представители страны-агрессора, Андрей Рублев и Даниил Медведев.