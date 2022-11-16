 Джокович и Рууд досрочно вышли в полуфинал Итогового турнира, Надаль не выйдет из группы ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович и Рууд досрочно вышли в полуфинал Итогового турнира, Надаль не выйдет из группы
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович и Рууд досрочно вышли в полуфинал Итогового турнира, Надаль не выйдет из группы

Теннис
(1 голосов)

Еще два участника решающей стадии соревнований станут известны сегодня и завтра

Джокович и Рууд досрочно вышли в полуфинал Итогового турнира, Надаль не выйдет из группы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рудд стали первыми полуфиналистами Итогового турнира АТР.

Рууд вчера одержал свою вторую победу и идет со стопроцентным показателем в "Зеленой группе". Легендарный испанец Рафаэль Надаль уж точно не сможет подняться выше третьего места, поэтому вынужден будет зачехлить свою ракетку после поединка третьего тура группового этапа.

В "Красной группе" также уже известен один участник плей-офф - серб Новак Джокович также имеет в своем активе две победы в двух встречах. Три других спортсмена еще имеют теоретические шансы на продолжение борьбы: грек Стефанос Циципас, а также представители страны-агрессора, Андрей Рублев и Даниил Медведев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Итоговый турнир АТР Каспер Рууд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде