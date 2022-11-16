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Джокович и Рууд досрочно вышли в полуфинал Итогового турнира, Надаль не выйдет из группы
Еще два участника решающей стадии соревнований станут известны сегодня и завтра
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рудд стали первыми полуфиналистами Итогового турнира АТР.
Рууд вчера одержал свою вторую победу и идет со стопроцентным показателем в "Зеленой группе". Легендарный испанец Рафаэль Надаль уж точно не сможет подняться выше третьего места, поэтому вынужден будет зачехлить свою ракетку после поединка третьего тура группового этапа.
В "Красной группе" также уже известен один участник плей-офф - серб Новак Джокович также имеет в своем активе две победы в двух встречах. Три других спортсмена еще имеют теоретические шансы на продолжение борьбы: грек Стефанос Циципас, а также представители страны-агрессора, Андрей Рублев и Даниил Медведев.
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