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Новак Джокович подтвердил получение визы на въезд в австралию
Серб сыграет на Australian Open
фото - flashscore.com.ua
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович подтвердил получение визы на въезд в Австралию.
"Я был очень рад получить во вторник известие о получении визы, учитывая, что я и мои близкие пережили за этот год. Нет новости лучше", — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
Ранее австралийские СМИ сообщали, что новый министр иммиграции Австралии выдаст Джоковичу визу, несмотря на то что предыдущее правительство выписало ему трёхлетний запрет на въезд в страну.
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