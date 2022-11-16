21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович подтвердил получение визы на въезд в Австралию.

"Я был очень рад получить во вторник известие о получении визы, учитывая, что я и мои близкие пережили за этот год. Нет новости лучше", — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Ранее австралийские СМИ сообщали, что новый министр иммиграции Австралии выдаст Джоковичу визу, несмотря на то что предыдущее правительство выписало ему трёхлетний запрет на въезд в страну.