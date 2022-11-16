Карлосу Алькарасу вручили титул первой ракетки мира

В Турине (Италия), на Итоговом чемпионате ATP состоялось награждение первой ракетки мира по итогам сезона. Этим теннисистом стал чемпион US Open – 2022, 19-летний испанец Карлос Алькарас, не принимающий участие в соревнованиях из-за травмы мышц живота.

Алькарас стал самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга.

До текущего момента сместить Алькараса с вершины рейтинга мог только 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль, который не смог выйти из группы.