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Джокович: У меня нет ощущения, что близится конец моей карьеры

Теннис
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Серб не планирует завязывать

Джокович: У меня нет ощущения, что близится конец моей карьеры

Фото: The Denver Channel

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович признался, что не задумывается о завершении карьеры. 22 мая 2022 года Джоковичу исполнится 36 лет.

"Мне всегда есть что доказывать. Сначала себе, потом – другим. Когда ты выходишь на корт, все взгляды направлены на тебя. У этих людей есть определённые ожидания от тебя. Конечно, для кого-то вроде меня, когда за твоими плечами хорошая карьера, это значит, что все ждут, что я буду играть на максимально возможном уровне. Думаю, это давит. Порой с этим нелегко справляться.

Это привилегия – быть хорошим теннисистом. Я всё ещё хочу продолжать. У меня нет ощущения, что близится конец моей карьеры. Я хорошо чувствую себя как морально, так и физически. Во мне есть мотивация. Я буду продолжать толкать себя вперёд. Посмотрим, как далеко это зайдёт", — сказал Джокович на пресс-конференции на Итоговом турнире ATP.

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В статье: Новак Джокович
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