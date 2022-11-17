 Катарина Завацкая вышла во второй круг турнире ITF W60 в Японии ᐉ UA-Футбол
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Катарина Завацкая вышла во второй круг турнире ITF W60 в Японии

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Катарина Завацкая вышла во второй круг турнире ITF W60 в Японии

Фото: Getty Images

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Украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала вторую победу на турнире ITF W60 в Японии.

За 1 час 51 минуту обыграла третью ракетку турнира Нао Хибино из Японии.

Катарина Завацкая - Нао Хибино 6:2, 3:6, 6:3

Украинка пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки, проиграла восемь геймов на своей подаче и сделала десять брейков.

За выход в полуфинал Завацкая сыграет против шестой сеяной - Маи Хонтамы из Японии. 23-летняя японка выиграла уже семь матчей подряд.

Стоит отметить, что для Катарины это уже четвертый четвертьфинал в этом году на соревнованиях ITF.

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В статье: Катарина Завацкая
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Источник:
БТУ

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