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Катарина Завацкая вышла во второй круг турнире ITF W60 в Японии
Отличный результат
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала вторую победу на турнире ITF W60 в Японии.
За 1 час 51 минуту обыграла третью ракетку турнира Нао Хибино из Японии.
Катарина Завацкая - Нао Хибино 6:2, 3:6, 6:3
Украинка пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки, проиграла восемь геймов на своей подаче и сделала десять брейков.
За выход в полуфинал Завацкая сыграет против шестой сеяной - Маи Хонтамы из Японии. 23-летняя японка выиграла уже семь матчей подряд.
Стоит отметить, что для Катарины это уже четвертый четвертьфинал в этом году на соревнованиях ITF.
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