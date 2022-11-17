Энди Маррей сыграет на Открытом чемпионате Австралии

Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема" британец Энди Маррей рассказал, что сыграет на Открытом чемпионате Австралии в январе 2023 года. За последние пять лет Маррей лишь дважды выступил на этом турнире. В 2019 году он проиграл в первом круге, а в 2022-м дошёл до второго раунда.

"У меня напряжённое расписание. Я начну сезон в Австралии, что всегда мне нравилось. Я сыграю там на турнире, а потом будет Australian Open.

После этого я проведу ещё несколько турниров на харде. Затем, надеюсь, на грунте. А потом вернусь в Британию и начну готовиться к травяному сезону", — приводит слова Энди Tennis Buzz.

Маррей пять раз выходил в финал Australian Open, но победить так и не смог.