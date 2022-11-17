 Новак Джокович: Виза в Австралию - это прекрасный новогодний подарок ᐉ UA-Футбол
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Новак Джокович: Виза в Австралию - это прекрасный новогодний подарок

Теннис
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Серб счастлив

Новак Джокович: Виза в Австралию - это прекрасный новогодний подарок

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович прокомментировал то, что ему выдали временную визу в Австралию. Напомним, в 2022 году Джокович, не желающий прививаться, пропустил Australian Open, однако временная виза позволит ему сыграть на турнире в 2023-м.

"Считаю, это прекрасный новогодний подарок. С нетерпением жду возможности поехать в Австралию и надеюсь хорошо провести ещё один Открытый чемпионат Австралии, который исторически является самым успешным для меня турниром "Большого шлема".

У меня остались наилучшие воспоминания об этом корте. Надеюсь, их станет ещё больше", — приводит слова Джоковича Eurosport.

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В статье: Новак Джокович
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