ATP объявила призовой фонд на сезон 2023 года

Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила о том, что призовой фонд на следующий сезон будет увеличен на $ 37,5 млн, что является рекордным показателем в истории организации. Об этом сообщается на официальном сайте ATP.

Призовой фонд на сезон 2023 года составит $ 217,9 млн, что также является абсолютным рекордом в истории.

"Наши игроки — спортсмены мирового класса, и наша задача — обеспечить им соответствующую компенсацию. Это рекордное увеличение в 2023 году является сильным действием и подчёркивает наше стремление поднять планку в теннисе. Когда мы работаем вместе, в нашем виде спорта есть огромный потенциал для роста", — приводит слова председателя ATP Андреа Гауденци пресс-служба организации.