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ATP объявила призовой фонд на сезон 2023 года

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ATP объявила призовой фонд на сезон 2023 года

Фото: sport.ru

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Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила о том, что призовой фонд на следующий сезон будет увеличен на $ 37,5 млн, что является рекордным показателем в истории организации. Об этом сообщается на официальном сайте ATP.

Призовой фонд на сезон 2023 года составит $ 217,9 млн, что также является абсолютным рекордом в истории.

"Наши игроки — спортсмены мирового класса, и наша задача — обеспечить им соответствующую компенсацию. Это рекордное увеличение в 2023 году является сильным действием и подчёркивает наше стремление поднять планку в теннисе. Когда мы работаем вместе, в нашем виде спорта есть огромный потенциал для роста", — приводит слова председателя ATP Андреа Гауденци пресс-служба организации.

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В статье: АТР
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