Рафаэль Надаль обыграл Каспера Рууда, но не смог выйти в плей-офф Итогового турнира АТР

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда в заключительном туре Итогового турнира ATP.

Встреча проходила на центральном корте стадиона "Пала Альпитур" на хардовом покрытии.

Рафаэль Надаль - Каспер Рууд 7:5, 7:5

Испанец выполнил 16 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету норвежца четыре эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Несмотря на победу, Рафаэль Надаль покидает Итоговый турнир. До этого он уступил Тейлору Фритцу и Феликсу Оже-Альяссиму.