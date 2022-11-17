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Рафаэль Надаль обыграл Каспера Рууда, но не смог выйти в плей-офф Итогового турнира АТР
Испанец проиграл предыдущие 2 матча
twimg.com
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда в заключительном туре Итогового турнира ATP.
Встреча проходила на центральном корте стадиона "Пала Альпитур" на хардовом покрытии.
Рафаэль Надаль - Каспер Рууд 7:5, 7:5
Испанец выполнил 16 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету норвежца четыре эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
Несмотря на победу, Рафаэль Надаль покидает Итоговый турнир. До этого он уступил Тейлору Фритцу и Феликсу Оже-Альяссиму.
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