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Александр Овчаренко вышел в полуфинал турнира ITF в Греции
Украинец не испытал трудностей
Фото: БТУ
Украинский теннисист Александр Овчаренко вышел в полуфинал турнира ITF M25 в Греции.
В 1/4 финала он уверенно обыграл Сандро Коппа. Украинец семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал три брейка.
Александр Овчаренко - Сандро Копп 6:1, 7:5
В полуфинале Овчаренко сыграет против француза Теренса Атмане. Спортсмены уже встречались в феврале этого года, тогда Атман обыграл Овчаренко в полуфинале турнира ITF M15 в Тунисе.
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