Александр Овчаренко вышел в полуфинал турнира ITF в Греции

Украинский теннисист Александр Овчаренко вышел в полуфинал турнира ITF M25 в Греции.

В 1/4 финала он уверенно обыграл Сандро Коппа. Украинец семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал три брейка.

Александр Овчаренко - Сандро Копп 6:1, 7:5

В полуфинале Овчаренко сыграет против француза Теренса Атмане. Спортсмены уже встречались в феврале этого года, тогда Атман обыграл Овчаренко в полуфинале турнира ITF M15 в Тунисе.