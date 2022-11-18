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Александр Овчаренко вышел в полуфинал турнира ITF в Греции

Теннис
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Украинец не испытал трудностей

Александр Овчаренко вышел в полуфинал турнира ITF в Греции

Фото: БТУ

Новина українською

Украинский теннисист Александр Овчаренко вышел в полуфинал турнира ITF M25 в Греции.

В 1/4 финала он уверенно обыграл Сандро Коппа. Украинец семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал три брейка.

Александр Овчаренко - Сандро Копп 6:1, 7:5

В полуфинале Овчаренко сыграет против француза Теренса Атмане. Спортсмены уже встречались в феврале этого года, тогда Атман обыграл Овчаренко в полуфинале турнира ITF M15 в Тунисе.

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