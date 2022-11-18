Дарья Снигур не смогла выйти в полуфинал турнира в Братиславе

Дарья Снигур покидает турнир ITF W60 в Словакии. В 1/4 финала она обыграла представительницу Чехии Барбору Палицову.

Братислава, Словакия. Четвертьфинал

Дарья Снигур (Украина, 2) - Барбора Палицова (Чехия) 6:1, 2:6, 3:6

Матч продлился 1 час и 34 минуты. За это время Снигур сделала три брейка и проиграла четыре гейма на собственной подаче.

На следующей неделе Дарья сыграет на турнир ITF W25 в Петанже (Люксембург).