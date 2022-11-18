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Новак Джокович обыграл Медведева и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР
Соперник Новака неизвестен
Фото: The Denver Channel
Серб Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в трёх сетах заключительного тура группового этапа Итогового турнира ATP.
Встреча проходила на хардовом покрытии.
Новак Джокович - Даниил Медведев 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)
Серб выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Медведева 16 эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из шести.
В полуфинале Джокович встретится с американцем Тейлором Фритцем.
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