 Новак Джокович обыграл Медведева и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР ᐉ UA-Футбол
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Новак Джокович обыграл Медведева и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

Теннис
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Соперник Новака неизвестен

Новак Джокович обыграл Медведева и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

Фото: The Denver Channel

Новина українською

Серб Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в трёх сетах заключительного тура группового этапа Итогового турнира ATP.

Встреча проходила на хардовом покрытии.

Новак Джокович - Даниил Медведев 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)

Серб выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Медведева 16 эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В полуфинале Джокович встретится с американцем Тейлором Фритцем.

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В статье: Новак Джокович Даниил Медведев
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