Новак Джокович обыграл Медведева и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

Серб Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в трёх сетах заключительного тура группового этапа Итогового турнира ATP.

Встреча проходила на хардовом покрытии.

Новак Джокович - Даниил Медведев 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)

Серб выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Медведева 16 эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В полуфинале Джокович встретится с американцем Тейлором Фритцем.