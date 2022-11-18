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Ник Кирьос и Танаси Коккинакис покидают Итоговый турнир АТР

Теннис
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Теннисисты провели тяжелый матч

Ник Кирьос и Танаси Коккинакис покидают Итоговый турнир АТР

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Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис не смогли справиться с хорватскими игроками с Николу Мектича и Мате Павича в заключительном туре группового этапа Итогового турнира и покинули турнир.

Встреча проходила на центральном корте стадиона "Пала Альпитур" на хардовом покрытии. Для того, чтобы выйти в полуфинал, австралийцам была необходима победа.

Мектич и Павич одержали победу со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Хорватские теннисисты выполнили шесть подач навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и не реализовали единственный брейк-пойнт. На счету Кирьоса и Коккинакиса 17 эйсов, одна ошибка на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Итоговый турнир проходит в Италии (Турин) с 13 по 20 ноября.

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В статье: Ник Кирьос
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