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РОджер Федерер показал фото с Токио

Теннис
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Швейцарец отдыхает в Японии

РОджер Федерер показал фото с Токио

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях.

41-летний спортсмен показал, как проводит время в японском городе Токио.

Роджер Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия).

РОджер Федерер показал фото с Токио - изображение 1

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В статье: Роджер Федерер
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