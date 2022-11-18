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РОджер Федерер показал фото с Токио
Швейцарец отдыхает в Японии
Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях.
41-летний спортсмен показал, как проводит время в японском городе Токио.
Роджер Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия).
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