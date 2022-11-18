РОджер Федерер показал фото с Токио

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях.

41-летний спортсмен показал, как проводит время в японском городе Токио.

Роджер Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия).