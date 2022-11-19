 Украинка Завацкая не доиграла полуфинальный поединок на турнире ITF в Токио ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинка Завацкая не доиграла полуфинальный поединок на турнире ITF в Токио
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинка Завацкая не доиграла полуфинальный поединок на турнире ITF в Токио

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Катарина имела проблемы

Украинка Завацкая не доиграла полуфинальный поединок на турнире ITF в Токио

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая не смогла завершить поединок 1/2 финала турнира серии ITF W60 в Токио (Япония).

Наша спортсменка играла с представительницей Китая Ван Синьюй. В первом сете украинка уступила счет 3-6, а на середине второго при счете 1-3 отказалась продолжать матч. Причина – проблемы с плечом.

Напомним, что в составе сборной Украины Завацкая помогла национальной команде победить Японию на Кубке Билли Джин Кинг (3-1).

Напомним, что ранее Стаховский официально завершил карьеру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Катарина Завацкая
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде