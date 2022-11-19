Украинка Завацкая не доиграла полуфинальный поединок на турнире ITF в Токио

Украинская теннисистка Катарина Завацкая не смогла завершить поединок 1/2 финала турнира серии ITF W60 в Токио (Япония).

Наша спортсменка играла с представительницей Китая Ван Синьюй. В первом сете украинка уступила счет 3-6 , а на середине второго при счете 1-3 отказалась продолжать матч. Причина – проблемы с плечом.

Напомним, что в составе сборной Украины Завацкая помогла национальной команде победить Японию на Кубке Билли Джин Кинг (3-1).