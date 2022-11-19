Киченок и Остапенко претендуют на звание дуэта года WTA

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее партнер по команде, латвийка Елена Остапенко претендуют на звание лучшего дуэта года WTA.

Кроме них на такое звание претендуют Барбора Крейчикова/Катержина Синякова, Вероника Кудерметова/Элиз Мертенс, Коко Гауфф/Джессика Пегула и Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос.

В этом году Людмила и Елена выиграли два титула (WTA 250 в Бирмингеме, WTA 1000 в Цинциннате), дошли до финала на турнирах WTA 500 в Дубае и Истборне и сыграли в полуфинале Ролан Гаррос и Уимблдон. На Итоговом чемпионате сезона теннисистки также вышли в полуфинал, выиграв один из трех матчей в группе.