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Джокович и Рууд – финалисты Итогового турнира 2022
Финал будет – огонь
Фото: Getty Images
Сербский теннисист, восьмая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал Итогового турнира 2022. В матче 1/2 соревнований он победил американца Тейлора Фрица (АТР №9).
Счет поединка 2-0 (7-6; 7-6) в пользу Джоковича, на счету которого 4 подачи на вылет, 21 винер, 2 из 2 использованных брейков, 19 невынужденных и 1 двойная ошибка. У его оппонента 15 эйсов, 31 виннер, 2 из 2 использованных брейков, 26 невынужденных и 1 двойная ошибка.
В решающем матче за главный титул турнира Новак сыграет против четвертой ракетки мира Каспера Рууда, который в полуфинале одолел рашиста Андрея Рублева (АТР №7).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) в пользу норвежца, на счету которого 10 подач на вылет, 20 виннеров, 4 из 4 использованных брейков, 9 невынужденных и 0 двойных ошибок. У его соперника 9 эйсов, 19 виннеров, 1 из 1 использованный брейк, 17 невынужденных и 0 двойных ошибок.
Финальный матч Итогового турнира 2022 года состоится сегодня, 20 ноября. Начало встречи – 20:00 по Киеву.
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