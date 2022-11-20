Джокович и Рууд – финалисты Итогового турнира 2022

Сербский теннисист, восьмая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал Итогового турнира 2022. В матче 1/2 соревнований он победил американца Тейлора Фрица (АТР №9).

Счет поединка 2-0 (7-6; 7-6) в пользу Джоковича, на счету которого 4 подачи на вылет, 21 винер, 2 из 2 использованных брейков, 19 невынужденных и 1 двойная ошибка. У его оппонента 15 эйсов, 31 виннер, 2 из 2 использованных брейков, 26 невынужденных и 1 двойная ошибка.

В решающем матче за главный титул турнира Новак сыграет против четвертой ракетки мира Каспера Рууда, который в полуфинале одолел рашиста Андрея Рублева (АТР №7).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) в пользу норвежца, на счету которого 10 подач на вылет, 20 виннеров, 4 из 4 использованных брейков, 9 невынужденных и 0 двойных ошибок. У его соперника 9 эйсов, 19 виннеров, 1 из 1 использованный брейк, 17 невынужденных и 0 двойных ошибок.