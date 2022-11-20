Джокович: Я очень рад, что могу сразиться за еще один большой трофей

Сербский теннисист, восьмая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал выход в финал Итогового турнира 2022.

"Я очень рад, что могу сразиться за еще один большой трофей, один из самых больших, которые есть в нашем спорте. Пока это отличная неделя для меня. Четыре победы в четырех матчах. Конечно в последней игре сезона, я собираюсь выложиться по полной. Я буду стараться изо всех сил.

Мне нравится тот факт, что я смог выиграть у Медведева в изнурительной борьбе, а затем вернуться на следующий день после не столь длительного восстановления и выиграть еще один напряженный матч у Фрица в двух сетах. Это то, что в какой-то степени определяло мою карьеру на протяжении многих лет. У меня были подобные ситуации, когда мне удавалось восстановиться и одержать несколько больших побед.

Конечно, я хотел бы выиграть титул, но я не буду единственным игроком, желающим добиться этого на корте. Надеюсь, мне удастся сыграть на том уровне, на котором я провел большую часть матчей на этой неделе и получить трофей.

Мое физическое состояние явно отличается от большинства матчей, где я чувствовал себя более свежим. Сегодня я действительно чувствовал тяжесть в ногах, чуть больше, чем в любой из предыдущих дней недели. Я знал, что сначала в этом поединке, я не буду самым свежим и мне придется найти способ по-другому выстроить свою игру с учетом отсутствия скорости реакции на корте сегодня и учитывая его мощную подачу.

Скажем так – я чувствовал себя не лучше в игровом плане. Физически я был в порядке. Не очень хорошо и не очень плохо. Я не чувствовал, что был слишком изнурен, что не мог играть. На самом деле, напротив, я был в порядке и мог бы сыграть еще один сет без проблем. Я просто чувствовал, что бью по мячу не так чисто, как всю неделю. Это тоже связано с более тяжелыми ногами, более слабой реакцией. В то же время, я думаю, что такие победы ценятся вдвойне, потому что ты не очень хорошо себя чувствуешь на корте в игровом плане, но тебе все равно удается выиграть у классного игрока два тай-брейка. Конечно, я должен быть доволен этим" – сказал он.

Напомним, что финальный матч Итогового турнира 2022 состоится сегодня, 20 ноября, в 20:00 по киевскому времени.