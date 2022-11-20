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Свитолина показала милое фото с дочерью
Великолепная мама
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка снова показала свою дочь. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ярослава Магучих
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