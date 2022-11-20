Катарина Завацкая: Не смогла доиграть полуфинал, потому что начал беспокоить локоть правой руки

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала решение не доигрывать полуфинальный матч турнира серии ITF W60 в Токио (Япония).

"Полуфинал против Ван Синьюй не смогла доиграть, потому что уже несколько дней, как начал беспокоить локоть правой руки. Явные проблемы начались перед четвертьфиналом – отыграла его на обезболивающих.

Пока не знаю, что произошло, но не чувствую, что это очень серьезное. Похоже, вся рука заблокирована и не дает мне выпрямить локоть на подаче и больно мне в этот момент.

Поэтому, к сожалению, да, но принимаю как есть и двигаюсь дальше. Турнир в Токио вообще показался хорошим для меня.

Далее планирую сыграть WTA 125 в Анже. Приеду из Японии, немного отдохну дома, сделаю некоторые необходимые дела и буду готовиться к новым турнирам" – сказала она.