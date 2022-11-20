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Катарина Завацкая: Не смогла доиграть полуфинал, потому что начал беспокоить локоть правой руки
Комментарий украинки
Фото: twitter
Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала решение
"Полуфинал против Ван Синьюй не смогла доиграть, потому что уже несколько дней, как начал беспокоить локоть правой руки. Явные проблемы начались перед четвертьфиналом – отыграла его на обезболивающих.
Пока не знаю, что произошло, но не чувствую, что это очень серьезное. Похоже, вся рука заблокирована и не дает мне выпрямить локоть на подаче и больно мне в этот момент.
Поэтому, к сожалению, да, но принимаю как есть и двигаюсь дальше. Турнир в Токио вообще показался хорошим для меня.
Далее планирую сыграть WTA 125 в Анже. Приеду из Японии, немного отдохну дома, сделаю некоторые необходимые дела и буду готовиться к новым турнирам" – сказала она.
Напомним, что ранее
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