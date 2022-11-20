 АТР. Солсбери и Рам победили в парном финале Итогового турнира ᐉ UA-Футбол
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АТР. Солсбери и Рам победили в парном финале Итогового турнира

Теннис
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В финале обыграли Мектича и Павича

АТР. Солсбери и Рам победили в парном финале Итогового турнира

Фото: New York Post

UA-Футбол
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Итоговый турнир (АТР), состоялся финал парного состязания на турнире в итальянском Турине. Победителями стали американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери. Это был уже второй финал Итогового турнира подряд для этой пары.

В решающем матче Рам и Солсбери обыграли двух хорватов: Николу Мектича и Мате Павича. Для первого это был второй финал Итогового турнира в карьере, для второго – первый финал. Ранее эта же пара выиграла золото ОИ в Токио.

Крытые корты, хард

Раджив Рам (США), Джо Солсбери (Великобритания) – Никола Мектич, Мате Павич (Хорватия)

7:6|6:4

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