АТР. Солсбери и Рам победили в парном финале Итогового турнира

Итоговый турнир (АТР), состоялся финал парного состязания на турнире в итальянском Турине. Победителями стали американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери. Это был уже второй финал Итогового турнира подряд для этой пары.

В решающем матче Рам и Солсбери обыграли двух хорватов: Николу Мектича и Мате Павича. Для первого это был второй финал Итогового турнира в карьере, для второго – первый финал. Ранее эта же пара выиграла золото ОИ в Токио.

Крытые корты, хард

Раджив Рам (США), Джо Солсбери (Великобритания) – Никола Мектич, Мате Павич (Хорватия)

7:6|6:4