АТР. Новак Джокович выиграл Итоговый турнир. Это шестой раз в карьере серба

Итоговый турнир (АТР), сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в финале соревнования, проходящего в итальянском Турине. В решающем матче серб обыграл норвежца Каспера Рууда.

Этот титул стал уже шестым для Джоковича. Ранее он побеждал в Итоговом турнире в 2008, 2012, 2013, 2014 и 2015 годах. Еще дважды он добирался до финала, но проигрывал. Для Рууда же этот финал Итогового турнира стал первым в карьере.

Крытые корты, хард

Каспер Рууд (Норвегия) – Новак Джокович (Сербия)

5:7|3:5