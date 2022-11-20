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АТР. Новак Джокович выиграл Итоговый турнир. Это шестой раз в карьере серба
В финале вынес Каспера Рууда
Фото: GQ India
Итоговый турнир (АТР), сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в финале соревнования, проходящего в итальянском Турине. В решающем матче серб обыграл норвежца Каспера Рууда.
Этот титул стал уже шестым для Джоковича. Ранее он побеждал в Итоговом турнире в 2008, 2012, 2013, 2014 и 2015 годах. Еще дважды он добирался до финала, но проигрывал. Для Рууда же этот финал Итогового турнира стал первым в карьере.
Крытые корты, хард
Каспер Рууд (Норвегия) – Новак Джокович (Сербия)
5:7|3:5
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