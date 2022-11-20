 АТР. Карлос Алькарас – лучший теннисист мира в 2022 году ᐉ UA-Футбол
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АТР. Карлос Алькарас – лучший теннисист мира в 2022 году

Теннис
(1 голосов)

Испанца так и не догнали

АТР. Карлос Алькарас – лучший теннисист мира в 2022 году

Фото: The New Yorker

UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал лучшим теннисистом 2022 года по окончании Итогового турнира АТР. Сам испанец пропускал турнир из-за ранее полученной травмы.

На первое место перед началом соревнования претендовали еще один испанец Рафаэль Надаль, а также норвежец Каспер Рууд. Однако, первый не сумел выйти из группы, а второй – проиграл Джоковичу в финале.

Алькарас за 2022 год вышел в семь финалов – и победил в пяти из них. Карлос вынес всех оппонентов на Мастерсах в Майями и Мадриде. В сентябре же он выиграл US Open. В финале он обыграл как раз таки Каспера Рууда.

Рейтинг топ-10 АТР в 2022 году:

  1. Карлос Алькарас (Испания)
  2. Рафаэль Надаль (Испания)
  3. Каспер Рууд (Норвегия)
  4. Стефанос Циципас (Греция)
  5. Новак Джокович (Сербия)
  6. Феликс Оже-Альяссим (Канада)
  7. Даниил Медведев (Россия)
  8. Андрей Рублев (Россия)
  9. Тейлор Фритц (США)
  10. Хуберт Хуркач (Польша)
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В статье: теннис Карлос Алькарас
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