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АТР. Карлос Алькарас – лучший теннисист мира в 2022 году
Испанца так и не догнали
Фото: The New Yorker
Испанский теннисист Карлос Алькарас стал лучшим теннисистом 2022 года по окончании Итогового турнира АТР. Сам испанец пропускал турнир из-за ранее полученной травмы.
На первое место перед началом соревнования претендовали еще один испанец Рафаэль Надаль, а также норвежец Каспер Рууд. Однако, первый не сумел выйти из группы, а второй – проиграл Джоковичу в финале.
Алькарас за 2022 год вышел в семь финалов – и победил в пяти из них. Карлос вынес всех оппонентов на Мастерсах в Майями и Мадриде. В сентябре же он выиграл US Open. В финале он обыграл как раз таки Каспера Рууда.
Рейтинг топ-10 АТР в 2022 году:
- Карлос Алькарас (Испания)
- Рафаэль Надаль (Испания)
- Каспер Рууд (Норвегия)
- Стефанос Циципас (Греция)
- Новак Джокович (Сербия)
- Феликс Оже-Альяссим (Канада)
- Даниил Медведев (Россия)
- Андрей Рублев (Россия)
- Тейлор Фритц (США)
- Хуберт Хуркач (Польша)
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