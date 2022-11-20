АТР. Карлос Алькарас – лучший теннисист мира в 2022 году

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал лучшим теннисистом 2022 года по окончании Итогового турнира АТР. Сам испанец пропускал турнир из-за ранее полученной травмы.

На первое место перед началом соревнования претендовали еще один испанец Рафаэль Надаль, а также норвежец Каспер Рууд. Однако, первый не сумел выйти из группы, а второй – проиграл Джоковичу в финале.

Алькарас за 2022 год вышел в семь финалов – и победил в пяти из них. Карлос вынес всех оппонентов на Мастерсах в Майями и Мадриде. В сентябре же он выиграл US Open. В финале он обыграл как раз таки Каспера Рууда.

Рейтинг топ-10 АТР в 2022 году: