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Новак Джокович получит рекордную сумму призовых за Итоговый турнир АТР
Также он получил и 1500 рейтинговых очков
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Сербский теннисист Новак Джокович заработал рекордную сумму призовых, выиграв Итоговый турнир ATP. Серб в двух сетах обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда (четвёртая ракетка мира).
За пять побед на турнире без поражений Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн и максимальные 1500 рейтинговых очков. Благодаря победе в понедельник он поднимется на три места в рейтинге 52 недель ATP и завершит год в топ-5.
Напомним, что Джокович обыграл Рууда со счётом 7:5, 6:3.
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