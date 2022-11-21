 Новак Джокович получит рекордную сумму призовых за Итоговый турнир АТР ᐉ UA-Футбол
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Новак Джокович получит рекордную сумму призовых за Итоговый турнир АТР

Теннис
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Также он получил и 1500 рейтинговых очков

Новак Джокович получит рекордную сумму призовых за Итоговый турнир АТР

Фото: AFP/Автор - неизвестен

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Сербский теннисист Новак Джокович заработал рекордную сумму призовых, выиграв Итоговый турнир ATP. Серб в двух сетах обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда (четвёртая ракетка мира).

За пять побед на турнире без поражений Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн и максимальные 1500 рейтинговых очков. Благодаря победе в понедельник он поднимется на три места в рейтинге 52 недель ATP и завершит год в топ-5.

Напомним, что Джокович обыграл Рууда со счётом 7:5, 6:3.

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В статье: Новак Джокович
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