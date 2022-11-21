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Джокович: Мысленно я всегда считаю себя лучшим игроком мира

Теннис
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Но в рейтинге лучший Алькарас

Джокович: Мысленно я всегда считаю себя лучшим игроком мира

Фото: Tennis World

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что считает себя лучшим игроком мира. Вчера, 20 ноября, Джокович победил норвежца Каспера Рууда в финале Итогового чемпионата ATP со счётом 7:5, 6:3.

"Рейтинг показывает, кто провёл наилучший сезон. Алькарас — номер один в мире. Что тут ещё сказать?

Однако мысленно я всегда считаю себя лучшим игроком мира. У меня такой менталитет, такой подход. Ничего не меняется, кто бы ни был соперником, какое бы ни было покрытие, какой бы сезон по счёту я ни проводил. Амбиции максимально высоки", — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

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В статье: Новак Джокович
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