Новак Джокович встретился с Ибрагимовичем после финального матча Итогового турнира

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович встретился с сербским теннисистом Новаком Джоковичем после финала Итогового турнира ATP, в котором серб обыграл норвежца Каспера Рууда.

Джокович обыграл Рууда в финале со счётом 7:5, 6:3. На пути к трофею Новак одержал три победы из трёх на стадии группового этапа, победив Стефаноса Циципаса, Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

В полуфинале серб одолел Тейлора Фритца. По количеству трофеев Итогового турнира Джокович сравнялся с швейцарцем Роджером Федерером, разделив с ним статус рекордсмена по этому показателю.