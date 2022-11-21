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Новак Джокович встретился с Ибрагимовичем после финального матча Итогового турнира
Фото опубликовано на официальной странице АТР
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович встретился с сербским теннисистом Новаком Джоковичем после финала Итогового турнира ATP, в котором серб обыграл норвежца Каспера Рууда.
Джокович обыграл Рууда в финале со счётом 7:5, 6:3. На пути к трофею Новак одержал три победы из трёх на стадии группового этапа, победив Стефаноса Циципаса, Даниила Медведева и Андрея Рублёва.
В полуфинале серб одолел Тейлора Фритца. По количеству трофеев Итогового турнира Джокович сравнялся с швейцарцем Роджером Федерером, разделив с ним статус рекордсмена по этому показателю.
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