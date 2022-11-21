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Новак Джокович обошёл Игу Швёнтек по количеству призовых за сезон
Серб стал чемпионом Итогового турнира АТР
Фото: The Denver Channel
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", серб Новак Джокович обошёл лидера этого сезона – трёхкратную чемпионку мэйджоров, первую ракетку мира, польку Игу Швёнтек по сумме призовых, заработанных за сезон-2022.
В 2022 году Джокович, пропустивший Открытый чемпионат Австралии и US Open из-за отказа вакцинироваться, заработал $ 9 934 582, а Швёнтек – $ 9 875 525.
Ранее Джокович стал триумфатором Итогового чемпионата ATP — 2022, который прошёл в Турине (Италия). В титульном матче серб со счётом 7:5, 6:3 обыграл норвежца Каспера Рууда.
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