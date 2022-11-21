 Новак Джокович обошёл Игу Швёнтек по количеству призовых за сезон ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович обошёл Игу Швёнтек по количеству призовых за сезон
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович обошёл Игу Швёнтек по количеству призовых за сезон

Теннис
(1 голосов)

Серб стал чемпионом Итогового турнира АТР

Новак Джокович обошёл Игу Швёнтек по количеству призовых за сезон

Фото: The Denver Channel

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", серб Новак Джокович обошёл лидера этого сезона – трёхкратную чемпионку мэйджоров, первую ракетку мира, польку Игу Швёнтек по сумме призовых, заработанных за сезон-2022.

В 2022 году Джокович, пропустивший Открытый чемпионат Австралии и US Open из-за отказа вакцинироваться, заработал $ 9 934 582, а Швёнтек – $ 9 875 525.

Ранее Джокович стал триумфатором Итогового чемпионата ATP — 2022, который прошёл в Турине (Италия). В титульном матче серб со счётом 7:5, 6:3 обыграл норвежца Каспера Рууда.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Каспер Рууд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде