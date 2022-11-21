Виталий Сачко добыл волевую победу в матче с Александаром Лазаровым

Виталий Сачко с победы стартовал на "челленджере" в Италии. В первом круге он обыграл Александра Лазарова.

Андрия, Италия. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Александар Лазаров (Болгария) 3:6, 6:3, 6:2

Украинский теннисист во второй раз встретился с Лазаровым. Счёт в личных встречах теперь стал ничейным.

Следущий соперник Виталия определится по итогам противостояния между седьмым сеяным нидерландцем Йелле Сельсом и Алексеем Ватутиным.