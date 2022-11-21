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Виталий Сачко добыл волевую победу в матче с Александаром Лазаровым
Украинец провел отличный матч
Виталий Сачко с победы стартовал на "челленджере" в Италии. В первом круге он обыграл Александра Лазарова.
Андрия, Италия. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) - Александар Лазаров (Болгария) 3:6, 6:3, 6:2
Украинский теннисист во второй раз встретился с Лазаровым. Счёт в личных встречах теперь стал ничейным.
Следущий соперник Виталия определится по итогам противостояния между седьмым сеяным нидерландцем Йелле Сельсом и Алексеем Ватутиным.
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