 Виталий Сачко добыл волевую победу в матче с Александаром Лазаровым ᐉ UA-Футбол
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Виталий Сачко добыл волевую победу в матче с Александаром Лазаровым

Теннис
(2 голосов)

Украинец провел отличный матч

Виталий Сачко добыл волевую победу в матче с Александаром Лазаровым

Новина українською

Виталий Сачко с победы стартовал на "челленджере" в Италии. В первом круге он обыграл Александра Лазарова.

Андрия, Италия. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) - Александар Лазаров (Болгария) 3:6, 6:3, 6:2

Украинский теннисист во второй раз встретился с Лазаровым. Счёт в личных встречах теперь стал ничейным.

Следущий соперник Виталия определится по итогам противостояния между седьмым сеяным нидерландцем Йелле Сельсом и Алексеем Ватутиным.

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В статье: Виталий Сачко
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