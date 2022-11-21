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Илья Марченко пробился в основную сетку турнира в Италии
Украинец сумел преодолеть квалификацию
фото - btu.org.ua
Илья Марченко вышел в в основную сетку турнира в Италии. В финале квалификации он обыграл Рафаэля Колиньона из Бельгии.
Андрия, Италия. Квалификация
Илья Марченко - Рафаэль Колиньон 6:3, 7:5
За 1 час и 27 минут украинец сделал пять брейков и проиграл два гейма на своей подаче.
Следующий соперник Марченка пока неизвестен, возможно им станет Мартон Фучович из Венгрии, австралиец Александар Вукич или один из победителей квалификации.
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