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Илья Марченко пробился в основную сетку турнира в Италии

Теннис
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Украинец сумел преодолеть квалификацию

Илья Марченко пробился в основную сетку турнира в Италии

фото - btu.org.ua

Новина українською

Илья Марченко вышел в в основную сетку турнира в Италии. В финале квалификации он обыграл Рафаэля Колиньона из Бельгии.

Андрия, Италия. Квалификация

Илья Марченко - Рафаэль Колиньон 6:3, 7:5

За 1 час и 27 минут украинец сделал пять брейков и проиграл два гейма на своей подаче.

Следующий соперник Марченка пока неизвестен, возможно им станет Мартон Фучович из Венгрии, австралиец Александар Вукич или один из победителей квалификации.

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В статье: Илья Марченко
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