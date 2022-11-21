Илья Марченко пробился в основную сетку турнира в Италии

Илья Марченко вышел в в основную сетку турнира в Италии. В финале квалификации он обыграл Рафаэля Колиньона из Бельгии.

Андрия, Италия. Квалификация

Илья Марченко - Рафаэль Колиньон 6:3, 7:5

За 1 час и 27 минут украинец сделал пять брейков и проиграл два гейма на своей подаче.

Следующий соперник Марченка пока неизвестен, возможно им станет Мартон Фучович из Венгрии, австралиец Александар Вукич или один из победителей квалификации.