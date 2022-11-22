 Новак Джокович повторил рекорд Роджера Федерера ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович повторил рекорд Роджера Федерера
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович повторил рекорд Роджера Федерера

Теннис
(1 голосов)

Серб провел почти 350 матчей с представителями топ-10

Новак Джокович повторил рекорд Роджера Федерера

Фото: ATP Tour

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович повторил рекорд 20-кратного победителя мэйджоров, швейцарца Роджера Федерера.

В минувшие выходные Джокович победил норвежца Каспера Рууда в финале Итогового чемпионата ATP. Это был 347-й матч Новака с представителями первой десятки. Столько же встреч с игроками топ-10 провёл Федерер.

При этом Джокович успешнее Федерера в этих играх: у Новака 240 побед и 107 поражений, а у Роджера 224 победы и 123 поражения.

Напомним, 41-летний Роджер Федерер ушёл из тенниса, сыграв прощальный матч на выставочном турнире под названием Кубок Лэйвера, который прошёл в Лондоне (Британия) в сентябре.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде