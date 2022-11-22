Рафаэль Надаль и Каспер Рууд прибыли в Южную Америку

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль и третий номер рейтинга ATP, норвежец Каспер Рууд прибыли в Аргентину, где проведут выставочные матчи.

В сети появилась фотография Надаля, только что вышедшего из самолёта в аргентинском аэропорту и приветствующего принимающую сторону.

Надаль и Рууд ранее завершили сезон-2022 выступлением на Итоговом чемпионате ATP, который прошёл в Турине (Италия). Надаль не сумел выйти из группы, его единственная победа была именно в матче с Руудом.