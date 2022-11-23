 Сборная Австралии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2022 ᐉ UA-Футбол
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Сборная Австралии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2022

Теннис
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В 1/4 финала команда обыграла Нидерланды

Сборная Австралии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2022

Фото: sport.ru

Новина українською

Сборная Австралии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2022. Для команды это третий выход в полуфинал за последние шесть выступлений.

В четвертьфинальном матче австралийцы со счётом 2:0 обыграли команду Нидерландов.

В первом поединке 84-я ракетка мира Джордан Томпсон одержал волевую победу над Таллоном Грикспором.

Джордан Томпсон - Таллоном Грикспор 4:6, 7:5, 6:3

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В статье: Национальная сборная Австралии
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