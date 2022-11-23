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Сборная Австралии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2022
В 1/4 финала команда обыграла Нидерланды
Фото: sport.ru
Сборная Австралии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2022. Для команды это третий выход в полуфинал за последние шесть выступлений.
В четвертьфинальном матче австралийцы со счётом 2:0 обыграли команду Нидерландов.
В первом поединке 84-я ракетка мира Джордан Томпсон одержал волевую победу над Таллоном Грикспором.
Джордан Томпсон - Таллоном Грикспор 4:6, 7:5, 6:3
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