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Сачко вышел в третий круг турнира в Италии

Теннис
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Украинец продолжает борьбу за титул

Сачко вышел в третий круг турнира в Италии

Новина українською

Виталий Сачко продолжает выступление на "челленджере" в Италии. Во втором круге он обыграл Йелле Селса.

Андрия, Италия. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) - Йелле Селс (Нидерланды, 7) 2:1 (40-30*) отказ

В конце четвёртого гейма нидерландец решил отказаться от борьбы.

Следующий соперник Виталия определится в четверг в противостоянии Далибора Сврчины и победителя матча между Флавио Коболли и третьим сеяным Томашем Махачем.

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В статье: Виталий Сачко
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Источник:
БТУ

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