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Сачко вышел в третий круг турнира в Италии
Украинец продолжает борьбу за титул
Виталий Сачко продолжает выступление на "челленджере" в Италии. Во втором круге он обыграл Йелле Селса.
Андрия, Италия. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) - Йелле Селс (Нидерланды, 7) 2:1 (40-30*) отказ
В конце четвёртого гейма нидерландец решил отказаться от борьбы.
Следующий соперник Виталия определится в четверг в противостоянии Далибора Сврчины и победителя матча между Флавио Коболли и третьим сеяным Томашем Махачем.
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Источник:БТУ
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