Сачко вышел в третий круг турнира в Италии

Виталий Сачко продолжает выступление на "челленджере" в Италии. Во втором круге он обыграл Йелле Селса.

Андрия, Италия. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) - Йелле Селс (Нидерланды, 7) 2:1 (40-30*) отказ

В конце четвёртого гейма нидерландец решил отказаться от борьбы.

Следующий соперник Виталия определится в четверг в противостоянии Далибора Сврчины и победителя матча между Флавио Коболли и третьим сеяным Томашем Махачем.