Алексей Крутых вышел в четвертьфинал турнира в Валенсии

Алексей Крутых выиграл второй матч на "челленджере" в Испании. В 1/8 финала украинец обыграл Лучано Дардери.

Валенсия, Испания. 24 ноября. Второй круг

Алексей Крутых - Лучано Дардери 6:4, 6:4

Украинский теннисист впервые с конца августа вышел в четвертьфинал "челленджера". Тогда Крутых стал чемпионом в Праге, выиграв свой первый титул на турнире такого уровня.

За выход в полуфинал Алексей будет бороться с Андреа Пеллегрино из Италии. Для украинца это будет третий четвертьфинал в этом году.