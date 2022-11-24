 Алексей Крутых вышел в четвертьфинал турнира в Валенсии ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Алексей Крутых вышел в четвертьфинал турнира в Валенсии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алексей Крутых вышел в четвертьфинал турнира в Валенсии

Теннис
(1 голосов)

Украинец провел хороший матч

Алексей Крутых вышел в четвертьфинал турнира в Валенсии

Фото: Maia Open 2021

Новина українською

Алексей Крутых выиграл второй матч на "челленджере" в Испании. В 1/8 финала украинец обыграл Лучано Дардери.

Валенсия, Испания. 24 ноября. Второй круг

Алексей Крутых - Лучано Дардери 6:4, 6:4

Украинский теннисист впервые с конца августа вышел в четвертьфинал "челленджера". Тогда Крутых стал чемпионом в Праге, выиграв свой первый титул на турнире такого уровня.

За выход в полуфинал Алексей будет бороться с Андреа Пеллегрино из Италии. Для украинца это будет третий четвертьфинал в этом году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Крутых
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
БТУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде