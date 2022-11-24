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Алексей Крутых вышел в четвертьфинал турнира в Валенсии
Украинец провел хороший матч
Фото: Maia Open 2021
Алексей Крутых выиграл второй матч на "челленджере" в Испании. В 1/8 финала украинец обыграл Лучано Дардери.
Валенсия, Испания. 24 ноября. Второй круг
Алексей Крутых - Лучано Дардери 6:4, 6:4
Украинский теннисист впервые с конца августа вышел в четвертьфинал "челленджера". Тогда Крутых стал чемпионом в Праге, выиграв свой первый титул на турнире такого уровня.
За выход в полуфинал Алексей будет бороться с Андреа Пеллегрино из Италии. Для украинца это будет третий четвертьфинал в этом году.
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