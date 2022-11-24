Кубок Дэвиса. Сборная Италии с боем вышла в полуфинал соревнований

Сборная Италия вышла в полуфинал Кубка Дэвиса обыграв США. Итальянские теннисисты Симоне Болелли и Фабио Фоньини оказались сильнее американцев Джека Сока и Томми Пола.

Встреча прошла на хардовом покрытии.

Кубок Дэвиса. Парный разряд

Симоне Болелли/Фабио Фоньини - Джека Сок/Томми Пол 6:4, 6:4

Итальянцы выполнили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два из семи брейк-пойнтов. На счету их соперников шесть эйсов, пять ошибок на подаче и один нереализованный брейк-пойнт.

Парная встреча нужна была, чтобы определить победителя противостояния. Ранее Тейлор Фритц в двух партиях переиграл Лоренцо Музетти, а Лоренцо Сонего также в двух сетах расправился с Фрэнсисом Тиафо.

В полуфинале сборная Италии сыграет либо с командой Германии, либо с канадскими теннисистами.