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Кубок Дэвиса. Сборная Италии с боем вышла в полуфинал соревнований
Для определения сильнейшего потребовалась парная встреча
Сборная Италия вышла в полуфинал Кубка Дэвиса обыграв США. Итальянские теннисисты Симоне Болелли и Фабио Фоньини оказались сильнее американцев Джека Сока и Томми Пола.
Встреча прошла на хардовом покрытии.
Кубок Дэвиса. Парный разряд
Симоне Болелли/Фабио Фоньини - Джека Сок/Томми Пол 6:4, 6:4
Итальянцы выполнили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два из семи брейк-пойнтов. На счету их соперников шесть эйсов, пять ошибок на подаче и один нереализованный брейк-пойнт.
Парная встреча нужна была, чтобы определить победителя противостояния. Ранее Тейлор Фритц в двух партиях переиграл Лоренцо Музетти, а Лоренцо Сонего также в двух сетах расправился с Фрэнсисом Тиафо.
В полуфинале сборная Италии сыграет либо с командой Германии, либо с канадскими теннисистами.
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