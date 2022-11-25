 Виталий Сачко обыграл Томаш Махача и вышел в полуфинал турнира в Италии ᐉ UA-Футбол
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Виталий Сачко обыграл Томаш Махача и вышел в полуфинал турнира в Италии

Теннис
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Виталий Сачко обыграл Томаш Махача и вышел в полуфинал турнира в Италии

Новина українською

Виталий Сачко вышел в полуфинал "челленджера" в Италии. В матче 1/4 финала он обыграл представителя Чехии Томаша Махача.

Андрия, Италия. Четвертьфинал

Виталий Сачко (Украина) - Томаш Махач (Чехия, 3) 7:5, 6:2

Украинец записал на свой счет один эйс, допустил одну двойную ошибку, сделал три брейка и отыграл все восемь брейк-поинтов соперника.

Украинец проведет пятый полуфинал на "челленджерах" в карьере (две победы), а его соперник определится в поединке Евгений Карловский (-) - Леандро Риди.

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В статье: Виталий Сачко
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