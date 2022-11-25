Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виталий Сачко обыграл Томаш Махача и вышел в полуфинал турнира в Италии
Отличный результат
Виталий Сачко вышел в полуфинал "челленджера" в Италии. В матче 1/4 финала он обыграл представителя Чехии Томаша Махача.
Андрия, Италия. Четвертьфинал
Виталий Сачко (Украина) - Томаш Махач (Чехия, 3) 7:5, 6:2
Украинец записал на свой счет один эйс, допустил одну двойную ошибку, сделал три брейка и отыграл все восемь брейк-поинтов соперника.
Украинец проведет пятый полуфинал на "челленджерах" в карьере (две победы), а его соперник определится в поединке Евгений Карловский (-) - Леандро Риди.
Популярное сейчас
- Первая лига. Четыре команды остаются в борьбе за чемпионский раунд перед заключительным в году туром
- Плакал на скамейке запасных. Неймар получил травму в игре с Сербией
- Победы Бразилии, Португалии и Швейцарии, рекорд Роналду. Главные новости за 24 ноября
- Новак Джокович обошёл Игу Швёнтек по количеству призовых за сезон
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО