Виталий Сачко обыграл Томаш Махача и вышел в полуфинал турнира в Италии

Виталий Сачко вышел в полуфинал "челленджера" в Италии. В матче 1/4 финала он обыграл представителя Чехии Томаша Махача.

Андрия, Италия. Четвертьфинал

Виталий Сачко (Украина) - Томаш Махач (Чехия, 3) 7:5, 6:2

Украинец записал на свой счет один эйс, допустил одну двойную ошибку, сделал три брейка и отыграл все восемь брейк-поинтов соперника.

Украинец проведет пятый полуфинал на "челленджерах" в карьере (две победы), а его соперник определится в поединке Евгений Карловский (-) - Леандро Риди.