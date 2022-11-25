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Дарья Снигур легко вышла в полуфинал турнира в Петанже
Украинка отдала сопернице лишь 4 гейма
Фото: CNN
Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в полуфинал 25-тысячника в Петанже. В четвертьфинале она в двух сетах переиграла немецкую теннисистку Нома Акуге Ноху.
ITF W25 Петанж. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Нома Акуге Ноха (Германия) – 6:3, 6:1
Отметим, что в предыдущем раунде Снигур также легко справилась со своей соперницей, не оставив ей никакого шанса.
В полуфинале соревнований Дарья проведет матч против Магали Кэмпен из Бельгии.
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