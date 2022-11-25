 Крутых добыл волевую победу в четвертьфинале турнира в Италии ᐉ UA-Футбол
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Крутых добыл волевую победу в четвертьфинале турнира в Италии

Теннис
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Украинцы показывают отличные результаты

Крутых добыл волевую победу в четвертьфинале турнира в Италии

Фото: YouTube ФТУ

Новина українською

Алексей Крутых пробился в полуфинал "челленджера" в Испании. В матче 1/4 он добыл волевую победу над представителем Италии Андреа Пеллегрино.

Четвертьфинал
Алексей Крутых (Украина) - Андреа Пеллегрино (Италия) 3:6, 6:3, 6:2

Для победы украинскому теннисисту понадобилось два часа. Крутых во второй раз в этом году сыграет в полуфинале соревнований серии ATP Challenger Tour.

В субботу в полуфинале Крутых встретится с Николой Милоевичем из Сербии.

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В статье: Алексей Крутых
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