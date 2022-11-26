АТР. Крутых вышел в финал Челленджера. Это лишь второй случай в его карьере

Валенсия (АТР), украинский теннисист Алексей Крутых сумел выйти в финал испанского турнира серии Челленджер. В полуфинальном матче украинец обыграл сербского теннисиста Николу Милоевича. Соперником Алексея в финале станет победитель пары Люка ван Ашем – Пабло Льямас Руис.

Выход в финал турнира подобного уровня случился лишь во второй раз в профессиональной карьере Крутых. В августе этого года ему удалось подобное на соревновании в Праге – тогда Алексей в решающем матче вынес немца Лукаса Герша.

Грунт

Алексей Крутых (Украина) – Никола Милоевич (Сербия)

3:6|6:3|7:5