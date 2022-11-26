АТР. Крутых побеждает во втором парном Челленджере в карьере

Валенсия (АТР), украинский теннисист Алексей Крутых одержал победу в финале парного Челленджера в Испании. Вместе с испанцем Ориолом Рокой Батальей он обыграл двух сербов: Ивана и Матея Сабановых.

Победа в парном турнире уровня Челленджера стала уже второй в карьере Крутых. В прошлом декабре он вместе с тайваньцем Хсу Ю-хсю обыграл в решающем матче узбекистанца Санжара Файзиева и грека Маркоса Каловелониса.

Грунт

Алексей Крутых (Украина), Ориол Рока Баталья (Испания) – Иван Сабанов, Матей Сабанов (Сербия)

6:3|7:6