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АТР. Крутых побеждает во втором парном Челленджере в карьере

Теннис
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Первая победа случилась в прошлом декабре в Анталье

АТР. Крутых побеждает во втором парном Челленджере в карьере

Фото: YouTube ФТУ

UA-Футбол
Новина українською

Валенсия (АТР), украинский теннисист Алексей Крутых одержал победу в финале парного Челленджера в Испании. Вместе с испанцем Ориолом Рокой Батальей он обыграл двух сербов: Ивана и Матея Сабановых.

Победа в парном турнире уровня Челленджера стала уже второй в карьере Крутых. В прошлом декабре он вместе с тайваньцем Хсу Ю-хсю обыграл в решающем матче узбекистанца Санжара Файзиева и грека Маркоса Каловелониса.

Грунт

Алексей Крутых (Украина), Ориол Рока Баталья (Испания) – Иван Сабанов, Матей Сабанов (Сербия)

6:3|7:6

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В статье: теннис Алексей Крутых
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