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АТР. Крутых побеждает во втором парном Челленджере в карьере
Первая победа случилась в прошлом декабре в Анталье
Фото: YouTube ФТУ
Валенсия (АТР), украинский теннисист Алексей Крутых одержал победу в финале парного Челленджера в Испании. Вместе с испанцем Ориолом Рокой Батальей он обыграл двух сербов: Ивана и Матея Сабановых.
Победа в парном турнире уровня Челленджера стала уже второй в карьере Крутых. В прошлом декабре он вместе с тайваньцем Хсу Ю-хсю обыграл в решающем матче узбекистанца Санжара Файзиева и грека Маркоса Каловелониса.
Грунт
Алексей Крутых (Украина), Ориол Рока Баталья (Испания) – Иван Сабанов, Матей Сабанов (Сербия)
6:3|7:6
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