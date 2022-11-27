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Даяна Ястремская отдыхает в Андорре. Фото
Великолепные снимки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская отправилась на отдых в Андорру. Соответствующие фото наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дарья Белодид
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