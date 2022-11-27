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Украинец Орлов выиграл турнир в индийском Бхилае
Прекрасное выступление
https://uatv.ua
Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР №406) победил на турнире серии ITF M15 в индийском Бхилае.
В решающем матче за главный титул соревнований он уверенно одолел местного спортсмена Нику Калианду Пучанду (АТР №823)
Счет матча 2-0 (6:1, 6:4) в пользу нашего соотечественника.
Напомним, что этот трофей стал для Орлова четвёртым в сезоне. Еще один финал украинец проиграл.
Отметим, что ранее Даяна Ястремская
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