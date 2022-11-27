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Украинец Орлов выиграл турнир в индийском Бхилае

Теннис
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Прекрасное выступление

Украинец Орлов выиграл турнир в индийском Бхилае

https://uatv.ua

UA-Футбол
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Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР №406) победил на турнире серии ITF M15 в индийском Бхилае.

В решающем матче за главный титул соревнований он уверенно одолел местного спортсмена Нику Калианду Пучанду (АТР №823)

Счет матча 2-0 (6:1, 6:4) в пользу нашего соотечественника.

Напомним, что этот трофей стал для Орлова четвёртым в сезоне. Еще один финал украинец проиграл.

Отметим, что ранее Даяна Ястремская поделилась фото с Андорры.

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В статье: Владислав Орлов
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