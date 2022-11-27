АТР. Крутых побеждает в финале Челленджера. Это второй титул Алексея за год

Валенсия (АТР), украинский теннисист Алексей Крутых победил в финале испанского турнира серии "Челленджер". В решающем матче ему удалось обыграть француза Люку Ван Аша.

Вчера Крутых также выиграл и парный титул "Челленджера" в Валенсии – его напарником был испанец Ориол Рока Баталья. Сегодняшняя же победа стала второй для Алексея за год – в августе он выиграл "Челленджер" в Праге.

Грунт

Алексей Крутых (Украина) – Люка Ван Аш (Франция)

6:2|6:0