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ITF. Дария Снигур потерпела поражение в финале турнира в Люксембурге
Это был второй финал украинки в этом году
Фото: Getty Images
Люксембург (ITF), украинская теннисистка Дария Снигур вышла в финал турнира серии ITF W25 в Люксембурге. Там она, к сожалению, потерпела поражение от немки Мони Бартель.
Этот финал стал вторым для Снигур в этом году. В феврале она также приняла участие в решающем матче – это произошло на турнире в Альтенкирхене – и проиграла. На следующей неделе Дария выступит на соревновании WTA 125 в Андорре.
Крытые корты, хард
Дария Снигур (Украина) – Мона Бартель (Германия)
6:7|2:6
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