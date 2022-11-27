ITF. Дария Снигур потерпела поражение в финале турнира в Люксембурге

Люксембург (ITF), украинская теннисистка Дария Снигур вышла в финал турнира серии ITF W25 в Люксембурге. Там она, к сожалению, потерпела поражение от немки Мони Бартель.

Этот финал стал вторым для Снигур в этом году. В феврале она также приняла участие в решающем матче – это произошло на турнире в Альтенкирхене – и проиграла. На следующей неделе Дария выступит на соревновании WTA 125 в Андорре.

Крытые корты, хард

Дария Снигур (Украина) – Мона Бартель (Германия)

6:7|2:6