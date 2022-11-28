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Кори Гауфф посетила матч НФЛ в Майами

Теннис
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Теннисистка поделилась соответствующими фото

Кори Гауфф посетила матч НФЛ в Майами

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Седьмая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф посетила матч Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Информацию об этом опубликовал официальный твиттер-аккаунт клуба НФЛ "Майами Долфинс", выложив фото, на котором Гауфф стоит в обнимку с игроком "дельфинов" Джейленом Уоддлом.

"Рады принять седьмой номер рейтинга WTA и уроженку южной Флориды Кори Гауфф сегодня на "Хард Рок Стэдиум!" — написала пресс-служба клуба, добавив эмодзи в виде теннисного мяча.

"Вперёд, "Долфинс!!" — отреагировала теннисистка, сделав репост.

Кори Гауфф посетила матч НФЛ в Майами - изображение 1

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В статье: Кори Гауфф
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