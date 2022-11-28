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Кори Гауфф посетила матч НФЛ в Майами
Теннисистка поделилась соответствующими фото
фото - rolandgarros.com
Седьмая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф посетила матч Национальной футбольной лиги (НФЛ).
Информацию об этом опубликовал официальный твиттер-аккаунт клуба НФЛ "Майами Долфинс", выложив фото, на котором Гауфф стоит в обнимку с игроком "дельфинов" Джейленом Уоддлом.
"Рады принять седьмой номер рейтинга WTA и уроженку южной Флориды Кори Гауфф сегодня на "Хард Рок Стэдиум!" — написала пресс-служба клуба, добавив эмодзи в виде теннисного мяча.
"Вперёд, "Долфинс!!" — отреагировала теннисистка, сделав репост.
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