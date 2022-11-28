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Каспер Рууд впервые обыграл Рафаэля Надаля

Теннис
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Норвежец провел отличный матч

Каспер Рууд впервые обыграл Рафаэля Надаля

Фото: Tennis World USA

Новина українською

Норвежский теннисист Каспер Рууд одолел представителя Испания Рафаэля Надаля в выставочном матче в Кито.

Каспер Рууд - Рафаэль Надаль 6:4, 6:4

Победа над обладателем 22 титулов турниров "Большого шлема" стала для Рууда первой в профессиональной карьере.

До этого Надаль победил Рууда в Буэнос-Айресе (Аргентина) — 7:6 (10:8), 6:2 и Белу-Оризонти (Бразилия) — 7:6 (7:4), 7:5. Также в рамках тура по Южной Америке норвежец и испанец сыграют в Боготе (Колумбия) и Мехико (Мексика).

На Итоговом турнире ATP Каспер Рууд дошёл до финала, где уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу. Рафаэль Надаль не смог выйти из группы, потерпев поражения от Тейлора Фритца и Феликса Оже-Альяссима и обыграв Рууда.

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В статье: Рафаэль Надаль Каспер Рууд
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