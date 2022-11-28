Надаль: Лучший я в истории или нет, но не считаю себя таким

22-кратный чемпион "Больших шлемов" Рафаэль Надаль на пресс-конференции перед выставочным матчем с Каспером Руудом назвал имя лучшего теннисиста в истории.

"Кто лучший в истории? Честно говоря, я не знаю, лучший я в истории или нет, но и не считаю себя таким. Думаю, что это то, что идет на задний план. Кажется, что с несколькими игроками нам удалось осуществить наши мечты" , и в этом смысле спортивное наследие – это то, что останется в истории, увижу это, когда закончу карьеру.

Для меня важно наследие того, что все люди, которые смогли прожить со мной 20 лет моей карьеры, сохранили обо мне добрую человеческую память. В конце концов, личный вопрос, образование, уважение, любовь, с которой вы можете относиться к людям, выходят за рамки профессионального вопроса, потому что, наконец, это то, что живет с вами всю жизнь", - сказал Надаль.