Алексей Крутых поднялся на 62 строчки в рейтинге АТР после победы на челенджере в Испании

Алексей Крутых, попал в топ-200 после победы на "челленджере" в Испании, поднявшись на 190-е место. Значительно улучшил свои позиции Виталий Сачко, сыгравший в полуфинале "челленджера" в Андрии, он занимает 280-е место.

Личный рекорд установил и Александр Овчаренко, который получил очки за финал турнира ITF M25 в Ираклионе и теперь занимает 401-е место, поднявшись на четвертое место в национальном рейтинге.

В парном рейтинге сильнейшим представителем Украины остается Денис Молчанов - 101-е место.