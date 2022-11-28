 Алексей Крутых поднялся на 62 строчки в рейтинге АТР после победы на челенджере в Испании ᐉ UA-Футбол
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Алексей Крутых поднялся на 62 строчки в рейтинге АТР после победы на челенджере в Испании

Теннис
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Украинец вошел в топ-200

Алексей Крутых поднялся на 62 строчки в рейтинге АТР после победы на челенджере в Испании

Фото: YouTube ФТУ

Новина українською

Алексей Крутых, попал в топ-200 после победы на "челленджере" в Испании, поднявшись на 190-е место. Значительно улучшил свои позиции Виталий Сачко, сыгравший в полуфинале "челленджера" в Андрии, он занимает 280-е место.

Личный рекорд установил и Александр Овчаренко, который получил очки за финал турнира ITF M25 в Ираклионе и теперь занимает 401-е место, поднявшись на четвертое место в национальном рейтинге.

В парном рейтинге сильнейшим представителем Украины остается Денис Молчанов - 101-е место.

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В статье: Алексей Крутых
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Источник:
БТУ

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