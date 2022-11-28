Ник Кирьос: Поеду в Саудовскую Аравию за шестизначной суммой

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, почему не участвовал в розыгрыше Кубка Дэвиса – 2022.

Один из подписчиков спросил Ника о пропуске соревнований. "Почему ты не на Кубке Дэвиса? Снова занят покупкой сумок или чем-то в этом роде?" — написал пользователь в комментариях.

"Поеду в Саудовскую Аравию за шестизначной суммой", — ответил Кирьос.

Напомним, что выставочный турнир пройдёт в Эр-Рияде с 8 по 10 декабря.

Напомним, сборная Австралии по теннису дошла до финала Кубка Дэвиса – 2022, где со счётом 0:2 проиграла Канаде.