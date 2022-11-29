Феликс Оже-Альяссим вошел в топ-3 по количеству проведенных матчей в 2022 году

Шестая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в 2022 году сыграл 87 матчей. Этот показатель является третьим за последние 10 лет.

Больше матчей, чем Оже-Альяссим, провели лишь серб Новак Джокович в 2015 году (88) и испанец Давид Феррер в 2011-м (91). В 87 матчах Феликс Оже-Альяссим одержал 67 побед.

В этом году канадец завоевал четыре трофея уровня ATP. На Australian Open он добрался до четвертьфинала, на "Ролан Гаррос" – до четвёртого круга, на Уимблдоне – до первого, на Открытом чемпионате США – до второго.